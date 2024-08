Jovem de 25 anos é morta a golpes de faca na Bahia

Autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil - Foto: Reprodução | Acorda Cidade

Uma jovem de 25 anos foi morta a golpes de arma branca, na noite de sábado, 17, no município de Riachão do Jacuípe, na Bahia. O companheiro dela foi preso em flagrante como principal suspeito do crime.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Milena Lima Carneiro. Ela foi atacada após uma briga entre ela e o companheiro na casa onde moravam, no bairro da Barra II.

De acordo com informações da Brigada Anjos Jacuipenses, equipes foram acionadas por volta das 20h para prestar atendimento à vítima. Ao chegar no local, encontraram Milena ferida com diversas perfurações pelo corpo, com um bebê de cerca de quatro meses, filho da vítima com o suspeito.

Leia também:

>> Família Abravanel deixa recado aos fãs em frente ao cemitério; confira

>> Homem tenta aplicar golpe do Pix para fazer churrasco

>> Briga em bar termina com um morto no interior da Bahia

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O bebê tinha escoriações pelo corpo foi encaminhado para uma unidade de saúde, no entanto, não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

O suspeito do crime foi levado para a delegacia, onde segue à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.