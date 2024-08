Briga em bar termina com um morto no interior da Bahia

PORTAIS/ SALVADOR/MASSA Governador entrega viaturas, helicóptero e equipamentos para a PM e Corpo de Bombeiros Na foto: Viaturas para a Polícia Militar Fotos: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE Data: 15/04/2023 - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Uma briga em um bar, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, terminou com um homem morto, na madrugada deste domingo (18). O crime ocorreu na Rua Misael Maia, localizada perto do espaço onde é realizado o São João.

De acordo com informações preliminares, após a confusão, o homem ferido foi levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos.]

A autoria e motivação do crime são investigados pela Polícia Civil, que esteve no local para registrar a ocorrência.