Cerca de 2 milhões de candidatos fazem as provas do CNU neste domingo

Chegou a hora. Neste domingo, cerca de 2,1 milhões de pessoas são esperadas nos locais de prova em todo o país para prestar o primeiro Concurso Público Nacional Unificado, que oferta 6.640 vagas do certame para 21 órgãos da administração pública federal. É o maior concurso público da história do Brasil.

No período da manhã, os portões irão abrir e fechar, respectivamente, às 7h30 e 8h30, no horário de Brasília. O início da aplicação está marcado para 9h e a prova terá a duração de duas horas e 30 minutos e término da aplicação será às 11h30. Mas, para candidatos que necessitem de mais tempo para realização das provas e solicitaram o adicional no ato da inscrição para atendimento especial, o término da aplicação no período matutino será às 12h30.

No turno vespertino, o participante deve voltar ao local de prova. Os portões serão reabertos às 13h e fechados às 14h. As provas terão início às 14h30 e os candidatos terão três horas e 30 minutos para responder às questões do concurso, ou seja, até às 18h. E para candidatos que solicitaram tempo adicional para realização das provas, o concurso será encerrado às 19h.

Segurança e logística

A logística do processo seletivo conta com a experiência de 25 anos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que inspirou este concurso. Daí, o apelido de "Enem dos Concursos".

Neste domingo, cerca de 215 mil colaboradores estarão envolvidos na segurança e logística para a aplicação do concurso unificado.

O certame também conta com a segurança reforçada em uma rede de aplicação integrada por diversos órgãos públicos, criada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a Força Nacional de Segurança Pública dão apoio na logística e segurança do certame.

Próximas etapas

O cronograma completo com as próximas datas previstas para as principais etapas do concurso deve ser acessado no site do MGI.

A previsão de divulgação dos resultados finais é 21 de novembro. As convocações para posse dos aprovados e para ingresso nos cursos de formação de cargos específicos estão agendadas para janeiro de 2025.