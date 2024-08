CNU: Candidatos soteropolitanos terão operação especial de transporte

As provas do “Enem dos concursos” serão aplicadas nos dois turnos - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Os candidatos soteropolitanos que vão fazer as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), que acontece neste domingo, 18, vão contar com uma operação especial de transporte para chegar aos locais de prova.

Serão disponibilizados 34 veículos de frota reguladora, das 6h às 19h, que serão distribuídos entre as estações da Lapa (10 ônibus), Mussurunga (seis), Pirajá (seis), Águas Claras (seis) e Terminal Acesso Norte (seis). Os veículos estarão à disposição da equipe de fiscalização e poderão ser utilizados caso seja identificada uma maior demanda.

As provas do “Enem dos concursos” serão aplicadas nos dois turnos, com abertura dos portões às 7h30 e fechamento às 8h30.



O secretário da Semob, Fabrizzio Muller, alerta para que os candidatos verifiquem as linhas que serão utilizadas e o tempo de deslocamento até os locais de prova para que possam chegar de forma tranquila. “É importante que todos conheçam seu local de prova com antecedência para evitar contratempos no deslocamento e evitar que cheguem após o fechamento dos portões”, destacou. Equipes da secretaria estarão em locais estratégicos para orientar os usuários.