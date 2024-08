Candidatos do CNU podem usar documento digital para identificação - Foto: Governo do Estado do Rio de Janeiro | DetranRJ

Os candidatos que farão a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) no próximo domingo, 18, poderão apresentar documento digital em substituição ao documento físico de identidade original e com foto na entrada da sala de prova.

Todos os editais dos oito blocos do concurso autorizam o uso de documentos digitais para a identificação pessoal, que incluem o e-Título, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e o RG digital.

Estes devem ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou pela Carteira de Documentos Digitais do portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br ou aplicativo com o mesmo nome.

Caso o candidato opte por apresentar um documento digital, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) alerta para que o aplicativo Gov.br já esteja baixado no celular com bateria devidamente carregada. Após o download, o aplicativo pode ser acessado mesmo sem internet. Outra orientação do MGI é que o usuário se certifique, antecipadamente, que o aplicativo esteja funcionando corretamente.

Entre os documentos de identidade físicos, originais e com foto, que serão aceitos para a apresentação: Carteira Nacional de Habilitação com foto, carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos); Carteira de Identidade do Trabalhador; Passaporte brasileiro; Certificado de Reservista ou dispensa de incorporação; Carteiras funcionais do Ministério Público; Carteiras funcionais expedida por órgão público, que por lei Federal, valham como identidade e Carteira de Trabalho.

O MGI, que idealizou e coordena o concurso, ressalta que cópias em papel, mesmo autenticadas em cartório, não serão aceitas em nenhuma circunstância. Igualmente, não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do smartphone do próprio participante.