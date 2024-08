Confira 4 conteúdos que mais caem em concursos públicos

Saiba quatro temas que mais caem nas provas - Foto: Agência Brasil

A aproximação de principais concursos públicos em todo o país aumenta ainda mais a atenção dos candidatos quando se trata da revisão de alguns assuntos do cronograma de estudo. Concursos como o do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) são alguns dos certames que serão aplicados neste mês.

Apesar de especialistas orientarem que os concurseiros, antes de programar o roteiro de estudo, saibam o que as bancas costumam cobrar nos certames, alguns temas são bem recorrentes nas edições e facilitam o andamento dos estudos. Saiba quatro temas que mais caem nas provas:

Língua Portuguesa

Conteúdos de língua portuguesa são alguns dos temas que são mais exigidos pela banca, e costumam receber um peso maior nas provas. Ampliar conhecimento sobre esse assunto é importante para o candidato que, principalmente, está concorrendo a um cargo de nível fundamental e médio.

São frequentes assuntos como ortografia, novo acordo gramatical, interpretação textual, emprego da crase, verbos, pronomes, orações, regência, concordância verbal e nominal e coordenação e subordinação.

Legislação

Noções sobre direito constitucional e administrativo também são bastante comuns em concursos. Além disso, direito administrativo, direito civil, penal, previdenciário ou tributário também são muito exigidos em certames.

Segundo o professor William Dornela, servidor público e uma das 25 mentes pensantes que estão por trás do Os Pedagógicos (@OsPedagogicos), algumas temáticas são sempre pontuais e constantes, o que se mantém ainda necessário saber através da legislação.

“A gente fala muito sobre inteligência artificial, e isso vem caindo bastante nas provas. Também quando se fala em questões sensíveis ao meio ambiente, no papel da mulher na sociedade, tudo isso vem despencando em provas. Temas sensíveis e muito relevantes”, explica ele.

De Direito Administrativo são comuns assuntos como Licitações e Contratos, Lei de Improbidade Administrativa, Atos Administrativos, Administração Direta e Indireta, Responsabilidade Civil e Objetiva, Princípios Administrativos, Regime Jurídico Único dos Servidores e Lei de Processo Administrativo.

De Constituição, podem cair assuntos como Organização do Estado, Administração Pública, Controle de Constitucionalidade, Poder Legislativo e Processo Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário.

Raciocínio Lógico

Apesar de ser necessário entender o que é exigido pela banca examinadora, alguns certames costumam misturar essa temática com alguns tópicos típicos de matemática. Por isso, muitas vezes os editais utilizam a nomenclatura raciocínio-lógico-matemático.

Alguns tópicos são bastante exigidos para alguns tipos de carreira, entre eles está: Lógica das proposições, teoria dos conjuntos, porcentagem, análise combinatória.

Informática

A depender do nível do cargo, os conteúdos sobre informática variam, mas na maioria dos concursos públicos, em todos os níveis de escolaridade, cobra-se conteúdo assuntos como sistemas operacionais e software, editores de texto, internet, editores de texto/planilha e segurança da informação.