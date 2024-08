Concurso dos Correios tem salários de até R$ 6,8 mil e 33 vagas - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O Correios abriu nesta quarta-feira, 8, as inscrições do concurso público para diversos cargos de nível médio e superior, com salários iniciais de R$ 6,8 mil. São oferecidas vagas para Técnico em Segurança do Trabalho Júnior, Enfermeiro do Trabalho Júnior, Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior e Médico do Trabalho Júnior.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) até o dia 8 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 70,00 e pode ser pago por meio de boleto. Das vagas dispostas, 20% serão destinadas a candidatos que se declararem negros (pretos ou pardos), e 10% para pessoas com deficiência.

As vagas de nível médio são para os Técnico em Segurança do Trabalho Júnior, com salário inicial de R$ 3.672,84, com 8h diárias e 220h mensais; de nível superior: Enfermeiro do Trabalho Júnior, com salário inicial de R$ 6.583,54, com 6h diárias e 180h mensais; de Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior, com salário inicial de R$ 6.872,48, com 6h diárias e 180h mensais e por fim, Médico do Trabalho Júnior, com salário de R$ 6.872,48, com 4h diárias e 120h mensais.

O certame será dividido em duas fases: a primeira será constituída de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, e a segunda fase, denominada de pré-admissional, será constituída de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

Podem solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), for membro de família de baixa renda ou for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Após a inscrição aos cargos, o IADES disponibilizará o comprovante definitivo de inscrição na data provável de 30 de setembro de 2024, com informações do local, da data e do horário de realização das provas.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de outubro, no turno da tarde e com a duração de 4h. Os candidatos devem comparecer no dia com caneta esferográfica de tinta preta, com o comprovante de inscrição e documento de identidade original, como CNH, Carteira de Trabalho, certificado de reservistas, carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas secretarias de segurança pública, pelos institutos de identificação e pelos corpos de bombeiros militares.

Confira calendário do concurso dos Correios

Abertura das inscrições - 07/08

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição - 07/08 a 15/08

Resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição - 21/08

Resultado final das solicitações da isenção da taxa de inscrição - 30/08

Encerramento do período de inscrições - 08/09

Último dia para pagamento da taxa de inscrição - 09/09

Divulgação dos locais de prova do concurso - 30/09

Aplicação das provas objetivas - 13/10

Publicação do resultado final das provas objetivas - 28/10