Enem dos concursos: saiba quando e como acessar local de prova

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que será realizado no dia 18 de agosto, já tem data prevista para que os candidatos tenham acesso ao cartão de confirmação com local de aplicação da prova.

Nesta segunda-feira, 5, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Fundação Cesgranrio, informou que o cartão de confirmação será disponibilizado, nesta quarta-feira, 7, às 10h.

O documento traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão recomenda levar o cartão no dia da realização da prova.



Como acessar

O Cartão de Confirmação estará disponível na Área do Candidato, mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

Caso seja identificado alguma incoerência, o MGI informa que o candidato pode solicitar a correção do cartão de confirmação, de acordo com o que ele solicitou no ato da inscrição, entretanto não será possível pedir para mudar de cidade.