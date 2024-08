Enem dos Concursos: veja o que muda nas provas

Entenda como será a prova e se prepare - Foto: Reprodução | Freepik

Chamado de ‘O Enem dos Concursos’, as provas do Conselho Nacional Unificado (CNU) acontecem no fim de semana, no domingo, dia 18 de agosto. No entanto, aconteceram diversas mudanças no cronograma e edital do concurso.

As provas que estavam previstas para acontecer em 5 de maio deste ano, tiveram que ser adiadas em respeito a situação que moradores do Rio Grande do Sul enfrentaram por causa das fortes chuvas.

Mais de 30 mil candidatos desistiram de realizar a prova. No total, são 31.050 candidatos a menos na disputa pelas 6.640 vagas em todo o Brasil. Assim, o número de inscritos que era de 2.144.435 caiu para 2.113.385.

Foram 2,14 milhões de inscrições confirmadas em todo Brasil, sendo 56% mulheres. As provas serã aplicadas em 5.150 prédios públicos e escolas. O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), responsável pelo concurso, flexibilizou algumas regras, como a liberação de folhas para anotar as alternativas assinaladas nas provas.

Confira na matéria o que mudou e como será a aplicação da prova:

Cronograma do concurso

7 de agosto – Disponibilização dos Cartões de Confirmação;

18 de agosto – Aplicação das provas;

18 de agosto – divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h);

20 de agosto​ – divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas;

20 e 21 de agosto – prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas ou aos gabaritos divulgados;

10 de setembro – disponibilização da imagem do Cartão-Resposta;

8 de outubro – divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

21 de novembro – divulgação final dos resultados;

Janeiro 2025 – início da convocação para posse e cursos de formação.

Local de prova

Para saber o local de prova é necessário acessar o site do Cesgranrio, e colocar o CPF e senha, usados no momento de inscrição. Em seguida, é só clicar em “Área do Candidato”, e por fim, em “Local de Prova”, onde consta o endereço de onde será realizada a prova e o horário.

Horário

No turno da manhã, os portões abrem às 7h30 e fecham às 8h30. A prova se inicia mesmo às 9h00. Neste período, os candidatos realizam as provas objetivas de Conhecimentos Gerais e Discursiva, que terão duração de 2h30 minutos. No turno da tarde, os portões abrem às 13h e fecham às 14h, e a prova tem início às 14h30, com as provas de Matemática, Noções de Direito e Realidade Brasileira.

Folhas de respostas

Houve uma mudança do MGI sobre as folhas de respostas. Os candidatos inscritos receberão duas folhas para anotar as respostas e levar para casa e conferir o gabarito, que será divulgado no dia 20 de agosto.