Professores dão dicas para prova do concurso unificado; confira

- Foto: © Joel Rodrigues | Agência Brasil

Com o Concurso Nacional Unificado (CNU) se aproximando, os candidatos estão na reta final de preparação para a prova que promete ser um marco na história dos concursos públicos brasileiros. O evento, conhecido como o “Enem dos concursos”, será realizado no próximo domingo e conta com um recorde histórico de mais de 2 milhões de inscritos, dos quais 162 mil são da Bahia. Para muitos candidatos, a questão central neste momento é como otimizar o tempo na última semana de preparação.

Essa seleção inédita abrange mais de 6 mil vagas distribuídas entre 21 órgãos federais em todo o Brasil, a remuneração para os cargos pode chegar a R$ 23.579,71.

VEJA TAMBÉM:

>>>O seu 'tá de boa'? Bloco do CNU tem mais de 1.000 candidatos por vaga

Alan Vinícius, diretor pedagógico do Acerte Concursos, recomenda que os candidatos concentrem seus esforços na resolução de questões anteriores da banca Cesgranrio. "É crucial fazer o máximo de questões possível da banca examinadora para entender o modelo de abordagem das perguntas", explica. Ele sugere que os candidatos revisem principalmente as disciplinas específicas, que têm maior peso na pontuação final. Além disso, ele sugere dividir o tempo entre as questões e priorizando a resolução das mais fáceis para aumentar a confiança.

A prova será aplicada em dois turnos, no primeiro os portões abrirão às 7h30 e fecharão às 8h30, com a aplicação começando às 9h e terminando às 11h30. A segunda sessão terá os portões abertos às 13h e fechados às 14h, com a prova iniciando às 14h30 e terminando às 18h. Cada sessão tem duração específica: a manhã com 2 horas e meia e a tarde com 3 horas e meia.

No dia da prova, os candidatos devem levar o Cartão de Confirmação de Inscrição, que pode ser impresso pela página do Concurso Público Nacional Unificado, além de um documento de identidade. Também é necessário levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

“A principal recomendação é descansar na última semana antes da prova. Diminua o ritmo de estudos. Faça uma última revisão do edital para verificar as regras estabelecidas pela banca”, orienta Amanda Pires, professora de Direito Constitucional da Múltipla.

Com três filhas e uma agenda cheia de compromissos, a assistente social Edijane Santos divide seu tempo entre trabalho, família e preparação para o concurso. "Estou tentando manter a calma e focar nas revisões. Estudo todos os dias, mas sem um horário fixo, devido ao meu trabalho, minha família e minhas atividades como ativista de movimentos sociais".

Ela ainda destaca a importância do concurso para sua carreira. “Atualmente, no Brasil, acredito que a mudança significativa acontece por meio de políticas públicas. Para efetuar essas transformações, é essencial estar presente nesses espaços de decisão, e uma das formas de ingressar neles é pelo concurso público” relata.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira