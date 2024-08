O seu 'tá de boa'? Bloco do CNU tem mais de 1.000 candidatos por vaga

- Foto: © Joel Rodrigues | Agência Brasil

A concorrência Concurso Nacional Unificado (CNU) vai ser grande, já que o salário chega a R$ 22 mil, dependendo do cargo. São 2,1 milhões inscritos e 6.640 vagas previstas. Fora o banco de candidatos, que vai ser criado para vagas que surgirem depois.

Dos oito blocos, o quinto, voltado para as áreas de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos é o que tem mais vagas: 1.008 no total. Mas ele não é o mais concorrido. São 294 candidatos por vaga.

O oitavo bloco, que é o de nível intermediário, é o mais disputado: quase 695 mil inscritos para 692 vagas. Ou seja, 1.003 por vaga. E o bloco dois, das áreas de tecnologia e informação, é o que tem menos gente na disputa: 132 candidatos por vaga.

Outros dados divulgados pelo Ministério da Gestão trazem uma espécie de raio X das inscrições. As mulheres são maioria: 53%. Mas, como a declaração de gênero não era obrigatória no momento da inscrição, nem todos preencheram esse campo do questionário.

E, quando se analisa a política de cotas, a disputa ficou assim: 415 mil candidatos se declararam negros, 10.300 se disseram indígenas e quase 44 mil, deficientes. Participação considerada alta pelo Ministério da Gestão.



Veja a relação de candidatos por vaga de cada bloco do concurso:



Bloco 1 (Infraestrutura, exatas e engenharia): 161,6 candidatos por vaga

Bloco 2 (Tecnologia, dados e informação): 132,3 candidatos por vaga

Bloco 3 (Ambiental, agrário e biológicas): 188,8 candidatos por vaga

Bloco 4 (Trabalho e saúde do servidor): 339,7 candidatos por vaga

Bloco 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos): 294 candidatos por vaga

Bloco 6 (Setores econômicos e regulação): 197,5 candidatos por vaga

Bloco 7 (Gestão governamental e administração pública): 242,9 candidatos por vaga

Bloco 8 (Nível intermediário): 1.003,7 candidatos por vaga

Cronograma do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.