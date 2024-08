Filho de Bolsonaro pede anulação de processos julgados por Moraes

Senadores e deputados se movimentam para protocolar impeachment contra magistrado - Foto: Antonio Augusto | STF

Em discurso acalorado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu a anulação dos processos analisados e julgados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. No púlpito da Câmara dos Deputados, o parlamentar proferiu xingamentos e pediu a suspensão das matérias.



“Todos os processos de que ele participou, em que foram réus e acusados pessoas tidas bolsonaristas, conservadoras, devem também ser anulados. Assim como o pessoal que está na cadeia por conta de 8 de janeiro”, disse o parlamentar nesta quarta-feira, 14.

Leia também

>> Saiba tudo sobre o "escândalo" no TSE para investigar bolsonaristas

>> Flávio Dino sai em defesa de Moraes após matéria sobre TSE; veja

O filho ‘03’ do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que considerou o magistrado como o seu “desafeto”, alega que atuação de Moraes à frente do STF abusa do “poder de autoridade” que ele possui.

“Nós não vamos nos contentar apenas com isso. Todos os processos aos quais Alexandre de Moraes foi parte, um juiz viciado, fora do juiz natural, assim tido na Constituição, que viola o sistema acusatório previsto na nossa Constituição”, afirmou Eduardo Bolsonaro.

Senadores e deputados se movimentam para protocolar impeachment contra magistrado | Foto: Mario Agra | Câmara dos Deputados

Os senadores e deputados de oposição anunciaram nesta tarde o pedido de impeachment contra o ministro, após vir à tona que o magistrado usou o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para auxiliar nas justificativas de decisões contra a tropa de choque bolsonarista no inquérito sobre divulgação de notícias falsas, segundo informações divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo.



Durante o discurso, Eduardo Bolsonaro ainda convoca os bolsonaristas para ir às ruas no dia 7 de setembro, como uma espécie de marcha pedindo o impeachment do magistrado.

“Como a gente sabe que a nossa vida não é fácil, pois se fosse fácil teríamos encerrado essa legalidade lá atrás. [...]. O presidente do Senado disse que as chances são zero de acatar o impeachment de Alexandre de Moraes. Sem problemas! Sabe o que vai ser preciso agora, meus caros, pois é, vamos todos às ruas”, justificou.

Veja pronunciamento