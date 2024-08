Eduardo Bolsonaro viajou em avião do mesmo modelo 1 dia antes da queda

Informação foi dada através das redes sociais do parlamentar - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) esteve em um avião, no modelo ATR, um dia antes da queda de uma aeronave do mesmo arquétipo, da Companhia Voepass, nesta sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo.

A informação foi dada pelo parlamentaratravés das suas redes sociais enquanto comentava sobre o incidente que vitimou 61 pessoas que estavam a bordo da aeronave.

“Ontem fui num avião deste modelo, ATR, para São José do Rio Preto, em São Paulo. Meu Deus! Que ele conforte os familiares das famílias”, escreveu.

Comentário de Eduardo Bolsonaro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O avião saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos.