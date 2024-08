Governadores de SP e PR, viajam para local de acidente aéreo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava no Espírito Santo quando foi informado, no início da tarde desta sexta-feira (9), da queda de um avião em uma área residencial na cidade de Vinhedo (SP).

Tarcísio estava na cidade capixaba de Pedra Azul para participar da reunião de governadores do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).

Ao saber da queda da aeronave, o gestor antecipou seu retorno à capital paulista. A previsão é de que o chefe do Palácio dos Bandeirantes chegue a São Paulo ainda nesta tarde.

Além disso, o governador lamentou o acidente e disse que formará um gabinete de crise em conjunto com Ratinho Jr., governador do Paraná, na região do acidente.

"A gente lamenta profundamente o acidente, vamos nos deslocar para lá imediatamente, eu vou com o governador Ratinho, iremos para o local do acidente. Vou instalar lá um gabinete de crise, governo estadual, governo federal e a Força Aérea, que tem responsabilidade de investigar o acidente", declarou.