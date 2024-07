Eduardo Bolsonaro crava vitória de Trump após atentado: "Experiência"

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) declarou que o atentado sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (Republicano) deve garantir a sua vitória nas eleições norte-americanas deste ano contra o democrata Joe Biden.

“Ele já está eleito. Nós temos experiência com uma situação como essa, nós conhecemos o inimigo”, escreveu Eduardo, em inglês, no X ao comentar uma postagem do filho de Trump que postou uma foto do pai ensanguentado.

A “experiência” citada por Eduardo foi referente a facada levada pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro que na campanha presidencial de 2018 foi vítima de um golpe desferido por Adélio Bispo.

Confira:

Trust me: he is already elected. We have experience with a situation like that, we know the enemy - and you too. https://t.co/1epme3j7D5