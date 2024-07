Trump é retirado de comício após tiros; vídeo mostra ele sangrando

- Foto: Rebecca Droke/AFP

O ex-presidente Donald Trump foi retirado do palco em um comício na Pensilvânia nos Estados Unidos, após fortes barulhos e gritos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Trump com um ferimento na orelha e muito sangue.

Agentes do Serviço Secreto tiraram o ex-presidente Donald Trump do palco depois que ele caiu no chão em um comício em Butler.



Grandes estrondos foram ouvidos antes da queda de Trump. Os agentes então o ajudaram a se levantar e ele tinha sangue no rosto. Ele aparece gritando nas imagens e erguendo o punho para a multidão. Ele foi então levado para um veículo e retirado do local.

A imagem mostra o que parece ser sangue na orelha de Trump. Segundo o Serviço Secreto dos EUA, ele está seguro e medidas de proteção foram implementadas ao seu redor.

O Serviço Secreto anunciou que há uma investigação em andamento: "Esta é agora uma investigação ativa e mais informações serão divulgadas quando disponíveis".

Em atualização