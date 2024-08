Queda de avião com mais de 60 mortes em SP será investigada pela PF

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Federal informou, através de nota, que iniciou as investigações para apurar a queda de um avião da companhia Voepass, em Vinhedo, interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9. Havia 62 pessoas a bordo da aeronave, e nenhuma sobreviveu.

(horas após acidente, empresa havia confirmado 61 mortes, mas atualizou para 62 no dia seguinte)



Leia Mais

>> Avião cai com 61 pessoas a bordo; não há sobreviventes

>> Avião que caiu em SP é o mesmo que fazia voo entre Salvador e Feira

>> Videos mostram momento da queda de avião em SP; assista

>> Avião que caiu em SP é do mesmo modelo do que se acidentou no Nepal

De acordo com a corporação, que compõe o gabinete de crise montado no Aeroporto de Guarulhos, policiais federais estão no local do acidente.



Além disso, a PF destacou que serão enviados ao local especialistas em acidentes aeronáuticos, identificação de vítimas de desastres, entre outros, para auxiliar nas apurações.

Avião caiu na tarde desta sexta-feira, em área de condomínio da cidade de Vinhedo, interior de São Paulo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um avião modelo ATR-72, da Companhia Aérea VoePass, antiga Passaredo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, com 62 pessoas a bordo. O acidente aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes.



O avião caiu na área de uma condomínio residencial, no entanto não atingiu nenhuma residência.



Estavam na aeronave 4 tripulantes e 58 passageiros no momento do acidente.



O avião, de matrícula PS-VPB, fazia o voo 2Z2283 e decolou às 11h58 de Cascavel, segundo o aplicativo FlightRadar24. A chegada em Guarulhos estava prevista para 13h50.



O aplicativo mostra que, ao passar por Vinhedo, quando iniciava o procedimento de pouso, o avião teve uma queda brusca e caiu em parafuso.