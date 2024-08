Flávio Dino sai em defesa de Moraes após matéria sobre TSE; veja

Dino afirma que Moraes é perseguido por cumprir seu dever - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), saiu em defesa do colega de Corte, Alexandre de Moraes, nesta quarta-feira, 14, após a veiculação de uma matéria no jornal Folha de S. Paulo sobre o uso de estruturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em investigações contra bolsonaristas.

Durante evento sobre regulamentação das redes sociais, Dino afirmou que o único "crime" cometido pelo magistrado foi o cumprimento do seu dever como ministro. O magistrado ainda disse que pessoas que ocupam determinadas posições, a exemplo de Moraes, se tornaram alvos de ataques pelo exercício de suas funções.

"É acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumpriu o seu dever. Em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado e nós estamos diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de polícia", disse Dino, que continuou.

"Confesso que, desde ontem [terça-feira] à noite até aqui, não consegui encontrar em que capítulo dispositivo, preceito, isso viola qualquer tipo de determinação da nossa ordem jurídica. Por isso, ministro Alexandre, sei que vossa excelência caminha absolutamente em paz com a sua consciência", completou o ministro do Supremo.