Ex-braço direito de Mário Frias será candidato em Salvador

Porciuncula fez parte do governo Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex-braço direito do ator e deputado federal Mário Frias (PL) na Secretaria Especial de Cultura, André Porciuncula será candidato a vereador de Salvador pelo PL nas eleições de outubro.

Leia mais

>> Biometria e Eleições: saiba quem poderá votar na eleições em outubro

>> Geraldo confessa apoio a Bolsonaro em 2018 e justifica mudança de lado

>> Elmar Nascimento assume liderança do maior bloco político da Câmara

Porciuncula ganhou fama em 2020, quando foi nomeado por Mário para o posto de Secretário Nacional de Fomento à Cultura. Ele ficou no cargo até 2022, quando saiu para se candidatar a deputado federal pela Bahia. O bolsonarista, entretanto, não foi eleito, mesmo recebendo 82.693 votos.

Atualmente, o PL tem duas cadeiras na Câmara Municipal de Salvador, com os vereador Isnard Araújo e Alexandre Aleluia. A expectativa do partido, de acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, é aumentar um assento no legislativo, mesmo sem candidatura própria à prefeitura.