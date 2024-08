Ex-BBB Babu anuncia candidatura a vereador do Rio; veja o partido

Ator será candidato no Rio pelo Psol - Foto: Reprodução | Instagram

O ator Babu Santana, que participou do Big Brother Brasil 20, anunciou, nesta quarta-feira, 14, que será candidato a vereador do Rio de Janeiro nas eleições municipais de outubro. O partido escolhido foi o Psol.

No anúncio, feito uma publicação no Instagram, Babu afirmou estar vivendo um sonho ao se aventurar no meio político. O artista disse que pretende, caso seja eleito, transformar a vida das pessoas da periferia carioca.

"Essa é a foto que vocês verão no dia 6 de Outubro! Muitos me chamaram de louco, mas eu estou vivendo um sonho. Durante toda a minha vida eu vivi em prol da arte e da cultura. E hoje, ao olhar essa foto me lembrei de como a arte mudou minha vida. Cresci no morro do Vidigal, enfrentando desafios que muitos conhecem de perto. E foi o teatro, a arte e a cultura que me deram a força e a oportunidade de ser quem sou hoje", escreveu Babu, que completou.

"Agora, quero retribuir e transformar outras vidas como a minha foi transformada. Como vereador, vou lutar para que mais pessoas tenham essa chance", finalizou o ator.

O Psol do Rio já teve outro ex-BBB nas suas fileiras. O baiano Jean Wyllys, vencedor da quinta edição do reality show, foi deputado pelo estado fluminense entre 2011 e 2019. Antes de assumir um novo mandato, entretanto, o parlamentar preferiu deixar o país, alegando ter sofrido ameaças de morte.