Alunos do SESI doam 4 toneladas de alimentos ao Bahia Sem Fome

Alunos da unidade SESI do Retiro, em Salvador, doaram ao programa Bahia Sem Fome (BSF) cerca de quatro toneladas de alimentos não perecíveis, arrecadados após um festival esportivo, evento anual da Escola SESI Reitor Miguel Calmon que mobiliza os dois mil estudantes da instituição.

Ao todo, a arrecadação deste ano chegou a 9.350 quilos de alimentos, que foram destinados não só ao Bahia Sem Fome, mas também a outras instituições beneficentes. A articulação da doação foi feita através do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE), parceiro do SESI.

Nesta segunda-feira, 12, equipes do Corpo de Bombeiros retiraram do local os quatro mil quilos de alimentos que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social nos quatro cantos do estado.



O Festival Esportivo é uma tradição na escola, mas vai além da prática do esporte. A iniciativa tem também um caráter solidário, incentivando os alunos a arrecadarem donativos para contribuir com causas sociais importantes. Este ano, o evento se destacou pelo engajamento das famílias e da comunidade local, que se uniram para alcançar um volume de doações que superou as expectativas.

Luciane Abreu, gerente da unidade SESI Retiro, explicou como a parceria com o BSF se consolidou: “O Bahia Sem Fome é um parceiro nosso, conhecido pela seriedade e pelo impacto positivo de suas ações. Ele chegou à nossa escola através da conselheira do CEE Cristina Andrade, após já termos conhecido pelos meios de comunicação, e aderimos ao programa. Sabemos que ele é capaz de direcionar as doações para quem realmente precisa”.



A diretora da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, Rivanda Filha, também destacou o engajamento dos alunos e a importância da iniciativa: “Os meninos se engajaram muito. A solidariedade foi grande nesse movimento do Festival Esportivo. Tivemos a participação de toda a comunidade escolar, desde o ensino fundamental até o médio, incluindo professores de Educação Física, coordenadores e as famílias dos alunos. Foi um movimento intenso e gratificante, que conseguiu mobilizar todos para uma causa maior”.

Para Reginaldo Estrela, aluno do 3º ano do ensino médio, o envolvimento no projeto vai além da solidariedade. Ele reflete sobre a importância da empatia e do impacto positivo que ações como essa podem ter.

“Eu paro pra pensar muito na questão da empatia. Muitos alunos gostam de se colocar no lugar do outro. Eu acho que juntar um festival esportivo com a arrecadação de alimentos é algo muito impactante em muitas áreas, para alcançar a alegria de muitas pessoas e suprir suas necessidades. Acredito que ainda há esperança na humanidade, que o amor ainda existe no coração das pessoas. Este ano foi um dos mais perfeitos, com muitos alunos se comprometendo a participar e realmente querendo ajudar”.

Esta não é a primeira vez que o SESI colabora com o BSF. Em 2023, a maior doação também foi feita pela mesma instituição. Em uma iniciativa conjunta com o CEE, foram arrecadados exatos 2.951 quilos de alimentos não perecíveis.

A parceria do Conselho Estadual de Educação com as instituições de ensino particulares da Bahia já arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos, além de itens de higiene, produtos de limpeza, roupas e agasalhos.