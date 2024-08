Elmar Nascimento assume liderança do maior bloco político da Câmara

O líder do bloco tem a função de ser um porta-voz da bancada - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O deputado federal Elmar Nascimento vai assumir a liderança do maior bloco político da Câmara dos Deputados. O parlamentar pelo do União Brasil-BA chefiará partidos como PP, PDT, Solidariedade, Avante, PRD e a federação PSDB/Cidadania.

O líder do bloco tem a função de ser um porta-voz da bancada. Ele é o intermediário entre seus liderados e outros órgãos.

Segundo o regimento interno da Câmara, os líderes também é autorizado a se reunir para tomar decisões, propor votações, como em regime de urgência.

Leia também:

>> Lula pede que ministros não critiquem adversários nas eleições

>> Diretoria de A TARDE visita sede da Codevasf em Brasília

"Estar na liderança de uma das maiores bancadas na Câmara dos Deputados não é apenas uma honra, mas uma responsabilidade que encaro com seriedade e compromisso. Meu papel é garantir que cada debate seja conduzido com respeito, cada decisão tomada com equilíbrio, e que as necessidades de cada brasileiro sejam sempre o centro de nossas ações", escreveu Elmar nas redes sociais.



"Como líder, acredito que a verdadeira força está em construir pontes e guiar pelo exemplo. Cada etapa da minha trajetória reflete esse compromisso, e é com essa visão que continuo a trabalhar incansavelmente para fortalecer o nosso país e garantir que cada voz seja ouvida e respeitada", completou o deputado.