Diretoria de A TARDE visita sede da Codevasf em Brasília

Na foto, o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão; o diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, e o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira (ao centro) - Foto: Divulgação

A diretoria do Grupo A TARDE foi recepcionada pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), Marcelo Moreira, na sede do órgão, em Brasília. O encontro ocorreu nesta quarta-feira, 14.

| Foto: Divulgação

No encontro, foram discutidos assuntos como o papel da imprensa e a atuação da companhia na Bahia.



