Concurso Unificado: Baianos contarão com esquema de segurança

A Bahia terá um esquema especial montado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), neste domingo, 18, para atender o público que fará as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), realizado simultaneamente em todos os estados brasileiros e que proverá cargos públicos na administração federal.

O reforço para garantir a segurança durante a aplicação das provas em 18 cidades baianas contará com o trabalho de mais de 1.200 policiais e bombeiros e ampliação da tecnologia.

Mais de duas mil câmeras de monitoramento, sendo 418 do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP, vão ajudar a monitorar as cidades com os 272 locais de prova.

Forças da Segurança

Além de coordenar a segurança das ações integradas, reforçar o policiamento nos locais de armazenamento e de provas, a PM realizará a escolta dos exames antes e após o concurso. Já o Corpo de Bombeiros atuará por demanda, sendo acionado e deslocando das unidades de resgate e emergência.

A Polícia Civil atuará nas ações de inteligência com foco na repressão e prevenção de fraudes na realização do certame, bem como no reforço nas delegacias dos municípios onde as provas serão aplicadas.

Ativação do CICC

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB, será ativado e contará com 22 órgãos federais, estaduais e municipais que acompanharão, em tempo real, as principais ocorrências para garantir a tranquilidade, o deslocamento e o atendimento de urgência dos concurseiros e profissionais que atuarão na aplicação do CPNU. A célula será ativada às 6h do domingo.

Integrantes das Forças de Segurança (PM, PC, DPT e CBM), das Superintendências de Gestão Tecnológica e Organizacional, de Telecomunicações, de Gestão Integrada da Ação Policial da SSP, das Polícias Federal, Rodoviária Federal, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão da Inovação em Serviços Públicos, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), da Fundação Cesgranrio, Correios, Embasa, Coelba, Transalvador, Guarda Civil Municipal, Semob, Semop e Abin estarão presentes no CICC.