2º Enem dos Concursos: veja o que se sabe sobre edição de 2025

No próximo domingo, 18, será aplicada a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), para mais de 2,1 milhões de inscritos que disputarão 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. Apesar de ainda não ter atualizações do balanço sobre a prova, o governo federal já pretende lançar, para 2025, uma nova edição do 'Enem dos Concursos’.

Segundo a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a expectativa do governo é lançar o edital até março e aplicar a prova em agosto do ano que vem, quando as chuvas estão mais controladas em todo o país. Neste ano, as provas do certame foram adiadas depois das fortes enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Dweck prevê o preenchimento de cerca de 7.000 vagas, entre novas autorizações para concursos e a chamada de excedentes de concursos já realizados.

A quantidade exata de vagas dependerá do balanço que o governo fará entre provimentos adicionais a partir dos concursos já feitos ou para conceder novas autorizações, conforme a demanda dos órgãos. A decisão também será tomada de acordo com o espaço fiscal no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), de 2025.



A proposta orçamentária ainda está em fase de elaboração pela equipe econômica para ser encaminhada no final de agosto ao Congresso. Segundo Dweck, parte dos servidores selecionados pelo concurso de 2025 vai tomar posse no mesmo ano, e outra, no ano seguinte. "Vamos autorizar o concurso ano que vem, e as pessoas vão acabar entrando em 2026", disse em entrevista.