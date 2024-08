Lenda do cinema francês: Alain Delon morre aos 88 anos

Em março do ano passado, o ator, que definiu sua vida como “bela”, reivindicou o direito a uma morte assistida, ou seja, induzida - Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Morreu neste domingo, aos 88 anos, o ator Alain Delon, um dos maiores artistas do cinema francês. A morte foi confirmada pela família do artista à agência AFP. Ele morreu em sua casa em Douchy-Montcorbon, na França, mas a causa da morte não foi divulgada.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony e (seu cão) Loubo lamentam profundamente o falecimento de seu pai. Ele morreu tranquilamente em sua casa em Douchy, rodeado por seus três filhos. A família pede que respeitem sua privacidade neste momento de luto extremamente doloroso", anunciaram os três filhos do ator à agência AFP.

Em março do ano passado, o ator, que definiu sua vida como “bela”, reivindicou o direito a uma morte assistida, ou seja, induzida. Queria evitar o sofrimento dos hospitais, da dor, dos remédios que apenas encompridam a vida. Seu filho Anthony, do casamento com a atriz Nathalie Delon (que durou entre 1964 e 1969) seria o responsável por assisti-lo.

Problemas de saúde

Em 2005, em uma entrevista à revista Paris Match, o ator confidenciou que sofria de problemas vasculares. Em 2012 e 2013, ele foi internado após episódios de arritmia.



Em 2017, aos 81 anos, ele fez uma cirurgia cardíaca. Durante a cirurgia de cerca de 5 horas, foi colocado um "bypass" coronário (procedimento que permite o sangue contorne uma obstrução) na artéria femoral.

Delon sofreu um AVC em 2019, poucas semanas depois de receber uma Palma de Ouro honorária em no Festival de Cannes, e, desde então, enfrentava problemas de saúde.