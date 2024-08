Matheusinho nega ser “salvador da pátria” do Vitória; entenda

Matheusinho é o principal jogador do Vitória no Campeonato Brasileiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória conta com o retorno de Matheusinho para o confronto crucial contra o Cruzeiro nesta segunda-feira. O meia, que cumpriu suspensão automática na derrota para o Bahia, terá seu retorno aguardado com expectativa pela torcida rubro-negra. No entanto, Matheusinho rejeita a ideia de ser visto como o “salvador da pátria” e enfatiza a importância do trabalho em equipe.

"Eu tento trabalhar nos treinamentos tranquilamente. Eu sei que tenho responsabilidade, mas todo mundo tem. O conjunto é mais importante do que um só. Então a gente continua nos treinamentos, firme e forte para o conjunto ser forte", afirmou Matheusinho em entrevista coletiva na manhã deste domingo.

Com participação em 20 das 22 partidas do Vitória na Série A, Matheusinho é peça-chave para o Leão. Em suas ausências, o Rubro-Negro enfrentou derrotas contra Fortaleza (3 a 0) e Bahia (2 a 0). Além de ter contribuído para todos os pontos conquistados pelo Vitória, o camisa 30 acumulou três gols e quatro assistências na competição.

Para ajudar o time a escapar da zona de rebaixamento e voltar a somar pontos, Matheusinho conta com o apoio da torcida no Barradão. A partida contra o Cruzeiro está marcada para as 20h desta segunda-feira, e o meia pede o incentivo dos torcedores.



"O que a gente vem fazendo, sempre lutando muito, sempre em busca dos três pontos. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas vamos estar com apoio do nosso torcedor e com certeza vamos sair daqui com os três pontos", disse Matheusinho.

Além do retorno esperado, o bom desempenho do meia nesta temporada resultou em uma renovação de contrato até o final de 2028. Matheusinho expressou sua felicidade com a extensão do vínculo e o progresso na sua carreira.

"Sentimento de felicidade. Nunca pensei que ia passar por um momento tão bom na minha carreira. Estou muito feliz, criei identificação com o clube e sigo almejando coisas grandes na minha carreira no Vitória", concluiu.