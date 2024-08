Vitória x Cruzeiro: Onde assistir e prováveis escalações

Cruzeiro x Vitória no 1º turno do Brasileirão - Foto: Staff Images / Cruzeiro

Na próxima segunda-feira, 19, Vitória e Cruzeiro se encontram para mais um confronto da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 20h no Estádio Barradão, em Salvador.

Prováveis escalações:

Vitória:

Goleiro: Lucas Arcanjo

Defensores: Raul Cáceres (Willean Lepo), Wagner Leonardo, Neres e Lucas Esteves

Meio-campistas: Luan Vinicius, Ricardo Ryller e Machado

Atacantes: Matheuzinho, Alerrandro (Janderson) e Osvaldo

Técnico: Thiago Carpini

Cruzeiro:

Goleiro: Cássio

Defensores: William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon

Meio-campistas: Lucas Romero (Walace), Matheus Henrique e Barreal

Atacantes: Matheus Pereira, Lautaro Díaz e Kaio Jorge (Arthur Gomes)

Técnico: Fernando Seabra

Arbitragem: A partida será conduzida pelo árbitro Marcelo De Lima Henrique, com o auxílio de Nailton Junior De Sousa Oliveira e Renan Aguiar Da Costa, todos do estado do Ceará. O VAR será comandado por Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul.

Onde assistir: Premiere.