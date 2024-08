Ex-Bahia sofre lesão grave e pode ter negociação melada; entenda

Danilo sofreu lesão feia em jogo da Premier League - Foto: AFP

O volante brasileiro Danilo, de 23 anos, sofreu uma grave lesão durante a estreia do Nottingham Forest na temporada 2024/2025 da Premier League. No jogo contra o Bournemouth, realizado na manhã deste sábado, 17, Danilo fraturou a perna esquerda após um choque durante uma disputa de bola no meio-campo.

O incidente ocorreu aos seis minutos do primeiro tempo, quando Danilo tentou disputar um lance aéreo com o atacante Antoine Semenyo. O brasileiro caiu imediatamente após o contato, sinalizando a gravidade da lesão e solicitando atendimento médico.

A fratura pode ter implicações significativas para o futuro de Danilo, especialmente considerando o interesse recente do AC Milan em sua contratação. O clube italiano havia demonstrado interesse no meio-campista e estava preparado para fazer uma oferta de cerca de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões) para garantir seu talento.



Danilo, que iniciou sua carreira nas categorias de base do Bahia e atuou por cerca de oito anos no clube antes de ser dispensado, agora enfrenta um período de recuperação que pode impactar suas negociações com o gigante europeu.