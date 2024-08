City terá desfalque na estreia na Premier League contra o Chelsea

O primeiro duelo será contra o Chelsea - Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

O Manchester City não poderá contar com o meio-campista Rodri na estreia na temporada do campeonato inglês, no domingo, contra o Chelsea, conforme revelou nesta sexta-feira (16) o técnico espanhol Pep Guardiola.

O jogador de 28 anos voltou recentemente aos treinos depois de ter sido obrigado a deixar o campo devido a uma lesão durante o intervalo da final da Euro-2024, em que a Espanha venceu a Inglaterra (2-1) em julho passado.

Enquanto os jogadores da seleção inglesa que disputaram a Eurocopa - Phil Foden, John Stones e Kyle Walker - estão disponíveis para a partida contra o Chelsea em Stamford Bridge, Rodri Hernández ainda não está pronto para retornar.

Nesta sexta-feira, jornalistas perguntaram a Guardiola se Rodri jogaria contra o Chelsea, ao que ele respondeu que não seria possível.

"Ele está treinando, ainda não o vi. Ele está bem, mas teremos que ver como ele se sente depois do treino", disse Guardiola.

Foden, Stones e Walker não estão 100% aptos depois de retornarem aos treinos no meio da semana após as férias.

"Tenho certeza de que eles não estão prontos para os 90 minutos, mas sim para 15", disse Guardiola.

"O importante é que todos voltaram, exceto Oscar (Bobb)", disse o técnico espanhol.

O atacante Oscar Bobb passaria por uma cirurgia nesta sexta-feira após quebrar um osso da perna no treino de quarta-feira.

"Esperamos que ele esteja bem e volte em três ou quatro meses. Estamos tristes pelo que aconteceu com ele", acrescentou.

A lesão de Bobb se junta à recente saída do atacante argentino Julián Álvarez para o Atlético de Madrid e Guardiola afirmou que talvez procurem um substituto no mercado.

Por outro lado, o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, admitiu que para conquistar o título da liga superando o City será preciso fazer uma temporada "quase perfeita".

A equipe de Arteta venceu mais jogos do que nunca na Premier League na temporada passada, mas faltou o título. Os 'Gunners' terminaram apenas dois pontos atrás do City.

Arteta, em entrevista antes do jogo em casa contra o Wolverhampton, falou sobre o que o time precisa para conquistar o título depois de ter sido vice-campeão nos últimos dois anos.

"Com 89 pontos não será suficiente. Com o nível que há na competição, que está cada ano mais alto, teremos que melhorar nosso desempenho. Não sei o que é perfeito, mas tem que estar próximo dos números que vimos em temporadas passadas".

O Arsenal não conquista o título da liga desde a temporada 2003-2004, quando Arsene Wenger era o treinador.