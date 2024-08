Bahia encara Grêmio para tentar reverter mau desempenho fora de casa

Bahia é apenas o 12º melhor visitante do campeonato - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

No 1º turno do Brasileirão 2024, o Esporte Clube Bahia foi um dos principais destaques do futebol nacional, principalmente jogando sob seus domínios, na Arena Fonte Nova, chegando a vencer sete partidas seguidas dentro de casa, e apesar da recente oscilação, o Tricolor de Aço ainda se mostrava dominante em seu terreno. No entanto, quando a equipe comandada por Rogério Ceni jogava longe da capital soteropolitana, o time se transformava, e na 2ª parte da competição, o script parece se repetir.

Fora de casa, o Esquadrão possui o 12º melhor desempenho do campeonato, com dois triunfos, quatro empates e cinco derrotas, em 11 partidas disputadas. A última vitória do Bahia longe de seus domínios aconteceu no dia 10 de julho, contra o Athlético-PR, em duelo que havia sido a última vez que a equipe comandada por Rogério Ceni tinha somado três pontos, até o Ba-Vi do último domingo, 11, quando voltou a vencer após cinco jogos na competição.

Neste sábado, 17, o Tricolor de Aço tem a oportunidade de voltar a vencer fora de casa e encostar no pelotão de frente da elite nacional. Isso porque às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, os comandados por Rogério Ceni encaram o Grêmio, que deve mandar a campo um time alternativo, devido ao duelo contra o Fluminense, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no meio da semana. Mas apesar disso, o ‘Imortal Tricolor’ vive seu melhor momento na Série A, ostentando uma invencibilidade de cinco jogos sem perder, além de três vitórias consecutivas, sendo duas delas fora de casa.

Como melhorar o desempenho fora de casa?

No dia 30 de junho, após derrota para o São Paulo fora de casa, o técnico Rogério Ceni declarou que é preciso encontrar uma forma de jogar melhor longe da Fonte Nova: "Temos que encontrar uma maneira de fazer uma melhor pontuação fora de casa se a gente quiser se manter nessa posição, que a gente leva muita pressão para casa, tendo que vencer todas as partidas para se manter bem. Continuo tendo admiração pelos meus jogadores, mas temos que melhorar nisso”.

Já nesta sexta-feira, 16, foi o lateral-esquerdo Luciano Juba que falou sobre o assunto. Durante coletiva concedida após a sessão de treinamentos, o camisa 46 afirmou que não falta empenho para conquistar os pontos: “Nossa equipe sempre batalhou todos os jogos, tanto em casa quanto fora”.

“Infelizmente alguns resultados não acontecem, mas uma coisa que nunca vai faltar é empenho. Vamos continuar nos empenhando do começo até o fim para conquistar os resultados”, destacou Juba.