Bahia tem segredo para a conquista dos três pontos contra o Grêmio

- Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Tricolor baiano entra em campo na tarde de hoje em busca de não se desgarrar das primeiras colocações, coisa que chegou perto de acontecer quando o time entrou em má fase recentemente. Ter passado para as quartas de final da Copa do Brasil, deixando para trás o organizado time do Botafogo, e o grande triunfo no clássico Ba-Vi, porém, resgataram o gás da equipe para virar de vez essa chave.

É para dar continuidade a esse cenário positivo que o Bahia, sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Grêmio, que está em processo de recuperação na competição (quatro vitórias nos últimos cinco jogos), na 14ª posição, com dois jogos a menos que alguns concorrentes. Os dois clubes duelam às 16h de hoje, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo válido pela 23ª rodada da Série A.

O bom momento do Imortal na Elite pode ser constatado pelos números de gols que a equipe gaúcha marcou nas últimas rodadas: já são cinco partidas seguidas indo às redes no torneio. Essa efetividade do ataque dos comandados pelo treinador Renato Gaúcho entra em conflito com um feito interessante do Esquadrão: nos últimos dois jogos o time não sofreu gols — muito desse mérito está concentrado em um jogador: Gabriel Xavier.

Os números não mentem

O jovem xerife tricolor tem tido boas atuações que não se tornam destaque somente dentro da sua própria equipe, mas no cenário de todo o torneio.

O zagueiro, entre todos os jogadores da Série A, é quem mais vezes cortou jogadas: em 119 ocasiões, segundo o site Sofascore. Mas o talento do atleta não se restringe apenas à atribuição natural da sua posição, já que o defensor também se tornou na última rodada o segundo jogador da competição a ultrapassar a marca de mil passes certos — o primeiro é o seu companheiro de time Caio Alexandre.

O bom aproveitamento em campo fez ele se tornar dos homens de confiança do técnico. Crucial no esquema tático montado por Rogério Ceni, Gabriel Xavier esteve presente em 20 dos 22 jogos disputados pelo Bahia na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Dos jogadores de linha, com 1800 minutos nos gramados, é quem tem a segunda maior marco do campeonato, atrás apenas de Wagner Leonardo, do Vitória (1807 minutos).

Se no chão o xerife se faz dominante, nas jogadas aéreas o cenário se repete. Entre todos os defensores, ninguém venceu mais disputas de cabeça do que o zagueirão do Bahia – em 72 vezes ele levou a melhor sob os adversários nas disputas pelo alto.

Cenário positivo

Mesmo fora de casa, as circunstâncias estão a favor do Bahia hoje. Como o Grêmio está vivo na Libertadores e vai jogar no meio da próxima semana a partida de volta das oitavas do torneio continental contra o Fluminense, o time não vai usar sua força máxima neste sábado, coisa que Renato Gaúcho já fez nas últimas duas rodadas do Brasileiro.

Uma ausência confirmada é a do volante Edenilson, que levou o terceiro cartão amarelo e não está entre os relacionáveis. De resto, o time alternativo deve contar com Diego Costa em dado momento da partida e do lateral Mayk. O Esquadrão precisa se aproveitar dessa circunstância, buscar os três pontos e voltar a vencer os gaúchos como visitante depois de cinco anos (a última vez que isso ocorreu foi no Brasileiro de 2019).

Último treino

Já em Caxias do Sul, o Bahia fez ontem seu último preparativo antes do confronto de hoje. É preciso destacar que o craque Éverton Ribeiro mais uma vez ficou de fora do treino, como foi durante toda a semana. O jogador recebeu uma pancada no olho durante o Ba-Vi do último domingo e foi poupado de exercícios com bola. Ainda é uma grande dúvida se o meio-campista vai estar entre os selecionáveis para o embate de logo mais.

Quem certamente não vai dar as caras é Biel. Vetado pelo departamento médico do clube, o atleta nem ao Sul viajou. Além do atacante, Rezende, Gilberto, Ademir, Acevedo, Marcos Victor e Adriel não estão entre os disponíveis do ‘professor’ Rogério Ceni.