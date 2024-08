Em Caxias, Bahia finaliza preparação para encarar o Grêmio

Treino do Bahia em Caxias do Sul - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia finalizou, na tarde desta sexta-feira, 16, a preparação para enfrentar o Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o técnico Rogério Ceni comandou um treino técnico com foco na troca de passes e movimentação.

Na sequência, Ceni realizou um trabalho tático em campo reduzido e fez ajustes para definir a equipe titular, que pode ter novidades. Antes do encerramento das atividades, os jogadores ainda treinaram finalizações.

Leia mais:

>> Sem cartões, Juba topa ser advertido "se for para ajudar o Bahia"

>> "Bem-vindo, Pau!" Clube do Grupo City anuncia goleiro como reforço

O comandante tricolor não poderá contar com Biel, Adriel, Marcos Victor, Gilberto, Acevedo, Rezende e Ademir, que ficaram em Salvador. O meia Everton Ribeiro viajou com o grupo, mas ainda é dúvida para o jogo.

Confira a escalação provável: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena) e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Grêmio e Bahia se enfrentam neste sábado, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.