"Bem-vindo, Pau!" Clube do Grupo City anuncia goleiro como reforço

Pau López em treino do Girona - Foto: Reprodução | Girona FC

O goleiro Pau López vai jogar no Girona na temporada 2024/25. O espanhol foi emprestado pelo Olympique de Marselha e vai disputar a Liga dos Campeões no clube do Grupo City. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 16.

Leia mais:

>> Campeonatos europeus retornam neste fim de semana; saiba onde assistir

>> Bobby Charlton? Endrick vira meme por entrevistas curiosas

"Boa sorte, Pau López", publicou o clube do sul da França em um comunicado sobre o goleiro espanhol, que defendeu sua baliza em 127 ocasiões. Aos 29 anos, Pau volta a suas raízes, já que foi revelado nas categorias de base do Girona até se transferir para o Espanyol, onde estreou profissionalmente em 2014.

López também jogou pelo Betis, Roma e em 2021 se transferiu para o Marselha. No clube francês, o titular será o recém-contratado argentino Gerónimo Rulli, que fez parte do elenco campeão mundial na Copa do Mundo de 2022 e campeão da Copa América de 2024.