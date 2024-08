Meia pode desfalcar o Bahia pela primeira vez na Série A; confira

Éverton Ribeiro, camisa 10 do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após estar presente nas 22 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024, seja como titular ou saindo do banco de reservas, Éverton Ribeiro pode desfalcar o Bahia pela primeira vez no certame. Isso porque no último domingo, 11, o camisa 10 azul, vermelho e branco sofreu uma joelhada no olho durante uma dividida, e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo do clássico Ba-Vi, depois de deixar sua marca, abrindo o placar do jogo.

Durante a semana, a esposa do atleta, Marilia Nery, acalmou o coração dos torcedores revelando que não havia sido nada grave, mas que Éverton deveria seguir alguns exames padrões para conferir.

Ainda vale ressaltar que o meio-campista não chegou a treinar com bola durante a semana. Mas apesar de tudo isso, Éverton viajou com o elenco ao Rio Grande do Sul para o duelo marcado contra o Grêmio, neste sábado, 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, no entanto, ainda segue como dúvida para o jogo.

Pendurado

Mesmo ainda incerta a participação do craque tricolor na partida deste sábado, caso entre em campo, Éverton Ribeiro tem outro motivo para se preocupar. O jogador está pendurado com dois cartões amarelos desde a segunda rodada da Série A, há quatro meses atrás, no dia 16 de abril, quando o Esquadrão venceu o Fluminense por 2 a 1.