Artilheiro nos clássicos, Éverton Ribeiro é destaque do Ba-Vi em 2024

Capitão, camisa 10 e destaque da equipe comandada por Rogério Ceni, Éverton Ribeiro é um dos principais jogadores do Esporte Clube Bahia em 2024. Contratado para ser uma das principais referências do Esquadrão, seja dentro, ou fora de campo, o meio-campista chegou ao clube no auge da sua maturidade, com 35 anos, carregando em sua bagagem todos os principais títulos do futebol brasileiro, e até mesmo do continente Sul-Americano.

Éverton Ribeiro conquistou a torcida azul, vermelha e branca de primeira, quando logo em sua estreia, no dia 24 de janeiro, balançou as redes pela primeira vez com a camisa tricolor, no triunfo por 5 a 0 sobre o Jacobina, no Campeonato Baiano, marcando o começo dessa intensa relação com os torcedores.

Na temporada, o meio-campista já marcou cinco gols, um deles neste domingo, 11, depois de quatro meses sem estufar as redes. Além disso, ele já deu nove passes para gol, sendo um dos principais ‘garçons’ da equipe comandada por Rogério Ceni no ano. Mas apesar de tudo que já apresentou pelo Tricolor de Aço em 2024, existe um fator que intensifica a admiração da torcida pelo camisa 10: o desempenho nos clássicos.

Isso porque Éverton Ribeiro terminou o ano como o artilheiro dos Ba-Vis na temporada. Dos seis clássicos disputados, o capitão do time marcou três gols, sendo o máximo goleador do duelo, à frente de Osvaldo, Alerrandro, Wagner Leonardo e Mateus Gonçalves, todos com dois gols marcados.

No confronto deste domingo, 11, que marcou o último capítulo do maior clássico da região norte-nordeste do futebol brasileiro em 2024, foi o camisa 10 tricolor que abriu o caminho para o triunfo por 2 a 0 contra o Vitória, tudo isso, com um olho fechado.

O gol marcado pelo meio-campista aconteceu logo após uma forte dividida com Ricardo Ryller, que acabou acertando-o com o joelho, quase resultando em sua substituição. No entanto, Éverton Ribeiro pediu para ficar em campo, e foi agraciado com a sorte no momento do gol, já que contou com leve desvio da defesa adversária para matar o goleiro Lucas Arcanjo e fazer a festa da torcida presente na Arena Fonte Nova. Momentos depois, o capitão acabou sendo substituído, mas já havia deixado sua marca.



Além disso, foi o primeiro gol dele na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. A última vez que ele havia balançado as redes? Justamente contra o Vitória, na final do Baianão de 2024. O outro gol do meio-campista no clássico na atual temporada foi marcado no primeiro duelo do ano, no dia 18 de fevereiro.

Admiração de Ceni

Logo após o triunfo por 2 a 0 contra o Vitória na tarde deste domingo, 11, em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão, o técnico Rogério Ceni não poupou elogios ao citar o craque do Esquadrão: “Para mim ele é uma referência. Ele é o jogador mais influente, no cenário nacional, da última década. Eu confio muito nele, um cara exemplar”.

“Trabalhei com ele no Flamengo, quando eu falei dele com o Cadu [Santoro], disse que a única certeza que eu tinha era que ele ia entregar tudo. O talento é indiscutível, ele nos treinos é uma referência para os outros. Sou suspeito para falar, fomos campeões juntos no Flamengo. Com ele o jogo é diferente. A maneira como ele trata a bola, como ele faz as coisas acontecerem”, destacou o comandante tricolor.