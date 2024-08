Ceni celebra triunfo em clássico "parelho" e semana cheia para treinar

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Após um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bahia quebrou a sequência diante do maior rival, o Vitória. Na tarde deste domingo, 11, o Tricolor faturou o Ba-Vi por 2 a 0 com gols de Everton Ribeiro e Luciano Juba, em duelo da 22ª rodada, na Arena Fonte Nova.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni avaliou que o clássico foi equilibrado e que agora terá uma semana mais tranquila para se preparar para o próximo jogo, contra o Grêmio.

“É sempre bom vencer jogos assim, tem a rivalidade estadual, mas mais do que isso, tem a tabela de classificação. A gente demorou muito para caminhar para esse 35º ponto. Um jogo que foi parelho, mas importante para trazer uma semana de paz, trabalhar e conseguir descansar amanhã. Na terça-feira voltamos a trabalhar para nos manter perto desses times que estão subindo na tabela de classificação. Tempo para recuperar jogadores também. Espero que Ademir volte logo, Rezende, Gilberto. O Nico também faz falta, que possa estar logo de volta com a gente”, declarou Ceni.

A semana cheia para a preparação será tão importante, que o treinador quer aproveitar para recuperar jogadores que vem sendo desfalques.

“A gente vem de uma sequência, sete jogos consecutivos, sete jogos em 21 dias, é normal que caia um pouco fisicamente o jogo no segundo tempo. O fato de não ter um Rezende ou um Nico [Acevedo] para fixar mais na frente da área… a gente se defende com Caio Alexandre e Yago, que não são bem jogadores de marcação. Faz falta um jogador ideal para os momentos, como Ademir, quando precisa de velocidade. Acho que é normal cair um pouco”, avaliou.

O próximo adversário do Bahia é o Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30 de sábado, 17, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.