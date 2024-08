"Foi dia de comer galinha", brinca Marcos Felipe após triunfo no Ba-Vi

Marcos Felipe, goleiro do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Autor de boas defesas no triunfo do Bahia por 2 a 0 diante do Vitória, pela 22ª rodada do Brasileirão, nesta noite de domingo, 11, Marcos Felipe não perdoou o rival e deu uma boa provocada em entrevista ao Grupo A TARDE.

Na zona mista, logo após o apito final, o goleiro brincou com o apelido 'galinha', usado pela torcida do Esquadrão para se referir ao Vitória após o clássico do Campeonato Baiano de 2018, quando a partida foi encerrada por uma expulsão forçada pelo time rubro-negro, que ficou sem o número mínimo de atletas em campo.

"Triunfo importante. A gente estava alguns jogos sem vencer no Brasileirão, ficamos muito felizes. Hoje foi dia de comer galinha assada, tenho um franguinho pra comer em casa quando chegar. Agora é rever o que precisamos melhorar cada vez mais", brincou o arqueiro.

Leia mais:

>> Biel abre o jogo sobre propostas do exterior e revela: "Queria ficar"

>> Juba celebra gol no Ba-Vi, mas pontua: "Mais importante era o triunfo"

Marcos Felipe ainda aproveitou para enaltecer a torcida do Bahia, que mais uma vez compareceu em peso na Arena Fonte Nova. "Torcedor está sempre aqui para nos apoiar e hoje, graças a Deus, conseguimos o triunfo. Mostramos a força do nosso time, a torcida mostrou a força dela na nossa casa. Esse conjunto faz com que os resultados venham.”

O próximo adversário do Bahia é o Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30 de sábado, 17, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.