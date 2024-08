Mulher de Éverton Ribeiro tranquiliza torcida tricolor: “Nada grave”

Éverton Ribeiro ficou com o olho fechado após dividida - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Apesar do gol marcado na tarde deste domingo, 11, o meio-campista Éverton Ribeiro precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do Ba-Vi, após sofrer uma pancada na região do olho direito, em uma dividida com Ricardo Ryller, do Vitória. O camisa 10 ainda tentou permanecer em campo, tanto que abriu o placar do jogo, mas logo na sequência deu lugar à Biel.

Depois do jogo, surgiram algumas fotos que mostraram a real situação da lesão do craque tricolor, que ficou praticamente ‘caolho’. Diante da preocupação da torcida com o jogador, a esposa de Éverton Ribeiro, Marilia Nery, utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs: “Foi um mega susto, mas está tudo bem, Graças a Deus. Já, já está 100%”.



“Ele foi substituído e precisou fazer uma tomografia, mas não foi constatada nenhuma fratura. Lá no prédio temos dois vizinhos queridos, que são oftalmologistas, e o Éverton foi em um deles, e visualmente está tudo bem, mas ele sugeriu fazer um exame, porque o olho realmente ficou muito inchado. O susto foi muito grande, mas nada grave. Já, já ele está bem”.

Confira: