Sem descanso? Jogadores do Bahia tem mais jogos do que 13 times da Série A

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem encontrado muitas dificuldades para montar o calendário da Série A do Campeonato Brasileiro, devido ao número de competições que alguns times disputam, havendo choque de datas em muitas ocasiões. Além disso, após as enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul, muitos jogos precisaram ser adiados, e por conta disso, alguns times possuem partidas a menos, que ainda serão disputadas.

Diante deste cenário, a reportagem do Portal A TARDE produziu um levantamento para saber quais jogadores do Bahia, um dos times que não tem jogos atrasados no campeonato, possuem mais partidas do que equipes do certame. No elenco tricolor, cerca de dez atletas possuem 20 ou mais jogos disputados no Brasileirão, são eles: Éverton Ribeiro e Cauly (22 jogos); Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba, Thaciano, Everaldo e De Pena (21 jogos); Gabriel Xavier e Biel (20 jogos).

Dentre os 20 times da primeira divisão do futebol brasileiro, dois atletas do Bahia, Éverton Ribeiro e Cauly, ambos com 22 partidas disputadas, já entraram em campo mais vezes do que 13 times: Internacional (18 jogos); Cuiabá, Criciúma, Bragantino, Grêmio, Atlético-MG e Athletico-PR (20 jogos); Fortaleza, Flamengo, Cruzeiro, Vasco, Juventude e Fluminense (21 jogos).

Já Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba, Thaciano, Everaldo e De Pena, todos com 21 jogos na Série A de 2024, entraram em campo tantos jogos quanto, ou até mais, do que todas as equipes citadas anteriormente.

Além de que, dentre esses 13 times, apenas Fortaleza, Flamengo, Cruzeiro, Vasco, Juventude e Fluminense (21 jogos) superam a barreira mínima de jogos da lista de jogadores do Tricolor de Aço com pelo menos 20 jogos no campeonato. Isso porque Gabriel Xavier e Biel ‘só’ disputaram 20 partidas, possuindo menos jogos que as equipes acima, mas ainda assim, entrando em campo tanto quanto, ou até mais, do que os sete times restantes: Internacional (18 jogos); Cuiabá, Criciúma, Bragantino, Grêmio, Atlético-MG e Athletico-PR (20 jogos).