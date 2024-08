Bahia lidera ranking de troca de passes certos no Brasileirão

Caio Alexandre, Luciano Juba e Gabriel Xavier estão entre os cinco jogadores com mais passes certos na Série A - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Com uma proposta de jogo considerada ofensiva, o Bahia faz boa campanha no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni é a que mais troca passes certos na Série A, com quase 10 mil efetuados. Três atletas estão entre os cinco que mais acertam este fundamento.

O zagueiro Gabriel Xavier, o volante Caio Alexandre e o lateral-esquerdo Luciano Juba estão no top-5. Inclusive, o defensor e o meia passaram da casa dos mil passes executados.

De acordo com a plataforma, Caio tem 1214 passes. Já Gabriel acertou 1054. Atrás de Arboleda, do São Paulo, Juba é o quarto colocado no ranking, com 932.

Até o momento, o Tricolor lidera a lista de equipes com mais passes certos, com 9.744. Logo atrás vem o São Paulo que soma 9.564, enquanto o Fluminense tem 8.976. Fecham a lista o Atlético-MG, com 8832, e o Flamengo, que executou 7.971 passes corretos.

Após vencer o clássico Ba-Vi por 2 a 0, o Esquadrão de Aço ocupa a 7ª colocação, com 35 pontos somados. O próximo compromisso do time azul, vermelho e branco no Brasileirão será fora de casa contra o Grêmio, no próximo sábado, 17, às 18h30, válido pela 23ª rodada.