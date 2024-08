Ceni comanda treino com foco em finalizações para encarar o Grêmio

Jogadores do Bahia do treino - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na busca pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, o treinador Rogério Ceni comandou mais um treino do Bahia na manhã desta quarta-feira, 14, visando o duelo contra o Grêmio, que ocorre no sábado, 17, no estádio Alfredo Jaconi, às 16h.

O dia começou na academia, com um trabalho de ativação. Na sequência, foram para o campo, onde se dividiram em dois grupos e fizeram exercícios de troca de passes e finalizações.

No momento seguinte, Ceni comandou um treinamento tático em campo aberto e trabalhou diversas situações de jogo, tanto ofensivas como defensivas. Para encerrar, os atletas da linha defensiva participaram de um treino de passes.

Dúvida para a partida, Everton Ribeiro não participou do treino coletivo, fazendo apenas uma atividade física, assim como Rezende. As ausências de Ademir, Biel e Gilberto estão certas, e ficaram nos seus respectivos tratamentos médicos.