Volante está de saída do Bahia e tem a Bélgica como destino; confira

Diego Rosa durante chegada da delegação do Bahia a Alagoinhas - Foto: Divulgação / EC Bahia

Após anunciar sua saída na semana passada, o volante Diego Rosa confirmou que já embarcou para seu próximo destino profissional. O jogador, que pertence ao Bahia até 2027, estava emprestado e retornou ao clube em julho, mas vinha treinando separado do elenco no CT Evaristo de Macedo, aguardando a definição de seu futuro.

Com a sua saída já confirmada, Diego Rosa não teve seu contrato reativado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e não foi integrado ao elenco principal, embora os motivos para essa decisão não tenham sido revelados pelo Bahia ou pelo jogador.

Leia mais:

Grêmio recebe o Bahia com desfalques importantes; saiba quem

Everton Ribeiro é dúvida para encarar o Grêmio no Brasileirão



No último domingo, 12, Diego Rosa utilizou sua conta no Instagram para compartilhar uma imagem na sala VIP do aeroporto internacional de Salvador, acompanhada da mensagem: “Vamos com Deus”.



De acordo com informações oriundas da Bélgica, o volante tem como destino o Lommel SK, clube da segunda divisão belga, onde já atuou em duas passagens anteriores. A expectativa é que ele se una novamente à equipe na temporada 2024-25, visando ajudar o clube a conquistar o acesso à primeira divisão. O Lommel SK faz parte do Grupo City, que possui diversas franquias ao redor do mundo.

Diego Rosa (21) lands in Belgium today and begins his third spell at Lommel SK. The Brazilian midfielder will be loaned for one season from sister club Bahia. Purchased by Manchester City for 6 million in 2021. #MCFC pic.twitter.com/KH5vrqh2bx — Sven Claes (@svenclaes) August 13, 2024

Antes de sua passagem pelo Bahia, Diego Rosa também jogou por empréstimo no Vizela, em Portugal.