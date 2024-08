Everton Ribeiro é dúvida para encarar o Grêmio no Brasileirão

Everton Ribeiro ao ser substituído no Ba-Vi - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Depois ser substituído no começo do clássico Ba-Vi, no último fim de semana, na Arena Fonte Nova, o meia Everton Ribeiro é dúvida para a partida contra o Grêmio e não treinou com o elenco na reapresentação, nesta terça-feira, 13, na Cidade Tricolor. O meia passou por exames, que não apontaram nada grave no olho.

A saída do craque do jogo contra o Vitória se deu por conta do inchaço no olho e dificuldade para enxergar. Nesta tarde, no CT Evaristo de Macedo, o capitão já não apresentou mais dificuldade para abrir o olho. Mesmo com a melhora, ele foi liberado dos trabalhos no campo com o elenco.

O meia participou de todos os jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro até agora. Em 22 partidas, ele foi titular 19 vezes, deu cinco assistências e marcou um gol.



Quem também não treinou com o elenco foram Cauly e Biel. O meia foi poupado e o camisa 11 preservado após reclamar de dores nas costas.

Como o duelo contra o Grêmio, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, só será no próximo sábado, 17, Everton Ribeiro terá a semana inteira para se reabilitar e participar das atividades com o grupo comandado por Rogério Ceni.