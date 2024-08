Com três desfalques, Bahia inicia preparação para jogo contra o Grêmio

Treino do Bahia nesta terça-feira, 13, no CT Evaristo de Macedo - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Após vencer o último clássico do ano, o Bahia voltou aos treinos na tarde desta terça-feira, 13, para iniciar a preparação para o jogo contra o Grêmio, marcado para as 16h de sábado, 17. As atividades do dia não contaram com a participação de Biel, com dores nas costas, Everton Ribeiro, ainda por conta da pancada no rosto, e Cauly, poupado.

Após a ativação e o aquecimento, os jogadores foram reunidos pelo técnico Rogério Ceni, que conversou com eles por alguns minutos. Na sequência, o treinador comandou um trabalho técnico utilizando quatro traves e com a participação dos quatro goleiros: Marcos Felipe, Adriel, Danilo Fernandes e Gabriel.

Por fim, alguns titulares no Ba-Vi foram liberados, enquanto o resto do grupo realizou um coletivo em campo reduzido. O volante Rezende, que se recupera de lesão no joelho, deu algumas voltas no campo.