Caio Alexandre cita questão física como "fator primordial" no Ba-Vi

Caio Alexandre, jogador do Bahia - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

A classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e a vitória no Ba-Vi trouxeram de volta a tranquilidade que o Bahia precisava para a sequência da temporada. Pela primeira vez em 2024, o clássico terminou com uma diferença de dois gols.

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 13, Caio Alexandre explicou qual fator foi decisivo para que a equipe conseguisse sair com os três pontos diante do Vitória.

“Acho que para mim foi o fator primordial para a gente sair com um triunfo da Fonte Nova que foi ganhar duelos, principalmente no setor de meio campo, que é um setor um pouco mais técnico, então a gente conseguiu agregar esse jogo físico para o clássico do mínimo e tivemos essa tranquilidade para essa semana”, pontuou o meia.

Caio Alexandre é uma das referências do meio de campo do Bahia, mas além disso, é destaque também fora das quatro linhas com brincadeiras e identificação com o clube. Ele explicou que são atitudes para deixar o ambiente mais leve e tentar diminuir a pressão que os jogadores sofrem.

“Em todos os lugares que eu vou, eu procuro criar identificação com aquele lugar. Aqui no Bahia eu me identifiquei e vivo isso intensamente. É minha alegria, eu vivo por conta disso, a questão de estar comunicando, estar conversando, estar sempre ativo dentro do clube, então acho que isso é um fator muito importante até para criar relações com meus companheiros, até uma forma de se comunicar dentro do campo, você vê aquela pessoa sempre em alta astral, sempre trazendo energia positiva, é uma pessoa que vai te agregar em alguma coisa”, afirmou Caio.

“Às vezes é uma coisa para a gente se distrair, porque é uma pressão muito forte no futebol e a gente tem que criar estratégias para usar. Eu converso muito com a minha psicóloga para criar estratégias para me desprender um pouco disso e fazer com que essa pressão seja uma coisa boa que eu possa agregar juntamente com os meus companheiros”, complementou.

O próximo compromisso do Bahia é diante do Grêmio, pela 23ª rodada do Brasileirão. A equipe gaúcha vem em recuperação na competição e venceu os últimos três jogos. Caio Alexandre lembrou que o adversário vai jogar pela Libertadores no meio de semana e garantiu concentração para o duelo.

“E a gente sabe da dificuldade que vai ser no final de semana contra o Grêmio. A equipe deles joga hoje pela Libertadores, joga no final de semana e a gente sabe que é um adversário que está bem nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Então é entrar com o máximo de concentração possível e agregar esse nível de competitividade dos jogos que podem nos levar a coisas importantes”, avaliou.

Bahia e Grêmio está marcado para as 16h de sábado, 17, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A Arena do Grêmio, em Porto Alegre, ainda não está disponível para receber jogos por conta da tragédia climática que atingiu o estado.