Com duelo nacional, mata-mata da Libertadores começa nesta terça

Na busca pela 'Glória eterna', três clubes brasileiros estreiam nas oitavas de final da Libertadores na noite desta terça-feira, 13. Protagonizando duelo nacional, o Grêmio recebe o Fluminense, enquanto o Atlético-MG visita o San Lorenzo, da Argentina.

A rodada será aberta pelos clubes que disputam o Brasileirão, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 19h. Enquanto o Imortal, tricampeão da competição, vem de duas vitórias e três empates em cinco jogos, o tricolor carioca, atual campeão da Liberta, somou duas vitórias, duas derrotas e um empate. A partida terá transmissão na ESPN e no Disney+.

No segundo confronto da rodada, o Atlético-MG enfrenta um dos grandes clubes da Argentina, o San Lorenzo, que classificou na 2ª colocação do grupo F. O Galo, por sua vez, foi o líder do grupo G, com 15 pontos somados. No estádio Pedro Bidegain, o alvinegro enfrenta os argentinos às 21h30, com transmissão exclusiva do streaming Paramount+.

Ainda nesta rodada, a Liberta terá mais um grande duelo nacional, o confronto entre Palmeiras e Botafogo, que ocorre na quarta-feira, 14. Flamengo e São Paulo também representam o Brasil na competição.