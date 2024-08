Bastidores: Ceni reforça bom ambiente do Bahia e Everton elogia torcida

Rogério Ceni após triunfo contra o Vitória - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após classificar às quartas de final da Copa do Brasil e vencer o maior rival no Brasileirão, o Bahia recuperou a confiança em mirar na parte de cima da tabela e conquistar títulos na temporada. No vídeo dos bastidores, o elenco do Esquadrão se mostrou animado com o triunfo e destacou a importância do resultado.

Em fala, o treinador Rogério Ceni parabenizou os jogadores por não desistirem da partida e destacou o ambiente positivo de trabalho. Em continuidade, o comandante comentou sobre as lesões, e a dedicação da equipe, que fechou a semana com 100% de aproveitamento.

Leia mais:

>>Acabou a má fase? Entenda momento do Bahia

>>Privada de ouro, maior avião do mundo e o Bahia: o que Vini Jr pode comprar

>>CBF homenageia medalhistas de prata e destaca: "trabalho de ouro"

“Quero agradecer vocês, parabenizar por vocês nunca desistirem do jogo, esse é o mais legal desse grupo. Lógico que sempre temos o que melhorar e evoluir, mas o ambiente que se cria entre vocês é o que leva a vitória. Acreditem em mim, é difícil resistir a um ambiente tão bom de trabalho. Tem que existir cobrança, cada um falar no campo de jogo e o trabalho de todos, na verdade. É uma pena termos lesões neste momento, o que não era para existir, porque o trabalho é bem feito para que vocês estejam bem. Agora, como é bom fechar uma semana como essa. Quanto mais a gente se dedica todos os dias, mais momentos temos para expressar o que nós somos. Esses 90 minutos são presentes que vocês dão para cada pai de família que veio aqui hoje”, disse o treinador.

Peça fundamental para o resultado, o capitão Everton Ribeiro também comentou sobre o triunfo dentro de casa. O camisa 10 lamentou a saída por lesão ainda no primeiro tempo, mas se mostrou contente por balançar as redes, brincando sobre o apelido de 'pirata'.

“Uma pena precisar sair desse jogo, muito importante, um clássico dentro de casa. A torcida deu mais um show, obrigada por comparecer sempre e nos ajudar. Fui até onde eu consegui ali, mas Deus me iluminou e eu pude fazer o gol e ajudar a equipe com um triunfo importantíssimo. Pirata neles!”, disse o meia.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Além do capitão, o placar de 2 a 0 também contou com a colaboração de Luciano Juba, que marcou aos 52 do segundo tempo. O lateral exaltou o resultado e a festa da torcida, dedicando o gol ao pai.



“É sempre bom fazer gols, ainda mais em um clássico, dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, que fez uma festa maravilhosa. Dia dos pais, então quero dedicar o gol ao meu pai, a mim também, que serei pai pela primeira vez. Estou muito feliz, principalmente pelo triunfo, que era o mais importante e o que a nossa equipe estava almejando”, avaliou Juba.

'Motor' do tricolor, Caio Alexandre foi peça fundamental para fazer com que o resultado fosse positivo. O meia relembrou o momento conturbado nas últimas semanas, mas pontuou o mérito do grupo e destacou que o Bahia ainda tem grandes coisas pela frente.

“Semana importante para a gente, viemos de uma classificação incrível na Copa do Brasil e um triunfo hoje para voltar ao rumo certo no Campeonato Brasileiro. É mérito de todo o grupo, a gente vinha de um momento conturbado no Brasileirão, demos a volta por cima em uma semana muito importante para nós e é mérito de todos que trabalharam muito para isso. Sabemos da dificuldade, estamos nos preparando, encarando muito bem. Agora é seguir firme porque o ano tem muita coisa ainda e grandes coisas esperam pela gente”, disse o meia.