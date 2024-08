Privada de ouro, maior avião do mundo e o Bahia: o que Vini Jr pode comprar com salário da Arábia

Vini Jr - Foto: Giuseppe Cacace | AFP

Não que ele seja pobre, longe disso, mas Vinícius Júnior poderia mudar ainda mais de vida caso aceitasse a proposta para jogar na Arábia Saudita. O valor ofertado pelos Sheiks é de R$ 1,2 bilhão por ano. Aproximadamente R$ 100 milhões por mês.

O valor é aproximadamente 13 vezes mais do que os atuais vencimentos do ponta no Real Madrid e semelhante ao pago para Cristiano Ronaldo, atleta do Al-Nassr.

A proposta já foi recusada. Mas caso aceitasse, o atleta poderia comprar o carro mais caro do mundo, o maior avião e também a mansão mais luxuosa do Brasil.

A380

Caso o atleta cansasse do apertado jatinho, uma opção para se locomover pelo mundo seria o Airbus A380, maior avião do mundo. Com dois andares, ele poderia construir uma mansão aérea aproveitando todo o espaço da aeronave. Atualmente, uma unidade do modelo é vendida por US$ 77 milhões, ou R$ 422 milhões. Menos da metade do possível salário anual do jogador.

Aeronave é usada pela Emirates | Foto: Reprodução

Mansão mais cara do Brasil



Construída em terreno de 11.200 metros quadrados, no Rio de Janeiro, a mansão mais cara do Brasil foi vendida neste ano por R$ 220 milhões - dois meses de salários árabes. Vini poderia viver em uma das oito suítes na casa principal, com 360 metros quadrados de área útil e um closet com 12 metros quadrados.

A residência também tem jardins, varandas, terraços, 5 salões, 3 lavabos, sala de jantar, 10 banheiros, biblioteca, cinema, sótão, piscina, sauna, ateliê e elevador.

Carro mais caro do mundo

Na garagem, o atleta teria a oportunidade de estacionar um Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Carro mais caro do mundo, ele foi vendido por 30 milhões de dólares.

Carro foi feito sob medida | Foto: Reprodução

Vaso de ouro



Para decorar a residência, ele poderia recorrer ao charme de um vaso de ouro. Criado em 2016 pelo artista italiano Maurizio Cattelan, o 'trono dourado' tem quase 100kg de ouro 18 quilates. O preço? Quase R$ 30 milhões.

Vaso dourado foi roubado em 2019 | Foto: William Edwards/AFP

Time de futebol



Caso cansasse de jogar e resolvesse virar um 'cartola' do futebol, Vini Jr. poderia comprar o Bahia. O time como um todo. A SAF do Tricolor foi cedida ao Grupo City por aproximadamente R$ 1 bilhão. Menos de 20% do que o atleta receberia caso passasse cinco anos na Arábia Saudita.

384 mil iPhones

Caso optasse por usar um iPhone 15 Pro Max de 1tb, versão mais cara a venda, o atleta poderia trocar de celular a cada dois minutos no espaço de um ano. O salário total do jogador é o bastante para comprar mais de 384 mil aparelhos do modelo.

Além disso, o valor é o suficiente para 171 milhões combos do Big Mac ou 100 mil Renaults Kwid, carro mais barato a venda no Brasil.