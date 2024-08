Vini Jr. recusa proposta que o faria superar Neymar e CR7; entenda

Vini Jr é um dos principais jogadores do futebol mundial - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Após receber uma proposta absurda do Oriente Médio, Vinícius Júnior teria dito 'não' ao Al-Ahli, time que disputa a primeira divisão da Arábia Saudita. Segundo o jornal inglês The Athletic, o atacante deseja permanecer no Real Madrid.

O Al-Ahli é comandado pelo Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que tinha como intenção tornar Vini o embaixador do país até a Copa do Mundo de 2034, que pode acontecer de maneira inédita por lá.

Vini Jr x Neymar e outros craques

A proposta para tirar Vini Júnior do Real Madrid tem valores bilionários, literalmente. O Al-Ahli ofereceu cinco anos de contrato por mais de 1 bilhão. Seria o maior contrato da história do futebol, superando outras estrelas do mundo árabe como Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar.

De acordo com o jornal Le Parisien, da França, Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, e Benzema, do Al Ittihad, são os mais bem pagos do esporte. Cada um deles recebe 200 milhões de euros por ano, enquanto Neymar recebe 160 milhões no Al Hilal. Vini Júnior, por outro lado, ganharia mais que estes craques.